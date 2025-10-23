 
无论是跑道、运动场还是街头，这款以元年款为灵感的 Nike Waffle Trainer 2 SE 女子运动鞋均可轻松胜任。柔软材料巧妙结合缝线细节，采用自然色调，塑就简约外观。助力尽情奔跑，让你呼吸新鲜空气，摒除杂念。


  • 显示颜色： 淡象牙白/月亮化石灰/雾灰/奶白 II
  • 款式： DO2345-120

自然风采，助力畅跑

无论是跑道、运动场还是街头，这款以元年款为灵感的 Nike Waffle Trainer 2 SE 女子运动鞋均可轻松胜任。柔软材料巧妙结合缝线细节，采用自然色调，塑就简约外观。助力尽情奔跑，让你呼吸新鲜空气，摒除杂念。

产品细节

  • 鞋面忠实沿袭 1974 年元年款设计，采用柔软翻毛皮覆面，搭配大号复古耐克勾勾和经典华夫格鞋底
  • 鞋舌搭载外露式泡绵，增添出众 DIY 美感
  • 弹性泡绵中底搭配柔软楔形镶嵌，触感舒适，延续经典跑鞋格调
  • 后跟饰有“Just Do It.”和“Your pace.”字样
