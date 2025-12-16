Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10
¥899
即刻上脚，徜徉于喜爱的山野小径，或挑战你心心念念的高难度越野路径。Nike Wildhorse 10 女子越野跑步鞋经焕新打造，采用回弹缓震的 ReactX 泡绵，塑就出众迈步体验。经典越野抓地底纹结合轻盈鞋面，助你自信征服崎岖地形。
主要特色
- 鞋面采用精制网眼设计，塑就出色透气性
- ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果
- Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面
- 鞋口采用柔软泡绵，赋予脚踝舒适感受
- 新颖亮点，ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%
- ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹
产品细节
- 单鞋重量：约 244 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/泥煤苔黄/荧光冰黄/幻影灰白
- 款式： FV2337-008
