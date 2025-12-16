 
Nike Wildhorse 10 女子越野跑步鞋 - 黑/泥煤苔黄/荧光冰黄/幻影灰白

Nike Wildhorse 10

女子越野跑步鞋

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。
  • 显示颜色： 黑/泥煤苔黄/荧光冰黄/幻影灰白
  • 款式： FV2337-008

即刻上脚，徜徉于喜爱的山野小径，或挑战你心心念念的高难度越野路径。Nike Wildhorse 10 女子越野跑步鞋经焕新打造，采用回弹缓震的 ReactX 泡绵，塑就出众迈步体验。经典越野抓地底纹结合轻盈鞋面，助你自信征服崎岖地形。

主要特色

  • 鞋面采用精制网眼设计，塑就出色透气性
  • ReactX 泡绵中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果
  • Nike Trail ATC 外底采用可驾驭多种地形的材料，即使在潮湿天气也能稳抓地面
  • 鞋口采用柔软泡绵，赋予脚踝舒适感受
  • 新颖亮点，ReactX 泡绵中底，能量回馈较前代 React 泡绵高出 13%
  • ReactX 泡绵兼顾出众性能与环保理念，与此前的 React 泡绵相比，其制造流程中的能耗有所下降，因而采用 ReactX 泡绵制作一对中底可减少至少 43% 的碳足迹

产品细节

  • 单鞋重量：约 244 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。