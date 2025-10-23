Nike Wildhorse 6
男子跑步鞋
¥869
售罄：
此配色当前无货
Nike Wildhorse 6 男子跑步鞋为你打造稳固轻盈的舒适感受，助力畅跑。革新外底可提供所需强劲抓地力，泡棉中底为你打造出众缓震跑步体验。
- 显示颜色： 浅蓝灰/泡沫薄荷绿/速度黄/黑蓝
- 款式： BV7106-400
稳固舒适，专为跑步而生
强劲抓地力，助力跑步
全橡胶外底，前足和后跟采用不易磨损材质；中部添加粘性橡胶，塑就出色抓地力。
回弹缓震
采用 Nike React 泡棉，塑就柔软顺滑脚感，营造微弹迈步体验。后跟融入额外缓震设计，带来出色稳定性，保持双足位于支撑面。
透气出众，经久耐穿
前足网眼布设计，提升透气性；搭配鞋头优质材料，可减少摩擦。
其他细节
- 脚踝鞋口包覆双足，有助减少尘土与碎屑进入鞋内
- 薄款鞋舌采用加垫设计，有助减轻鞋带压力
- 提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 织物与合成材质材料组合鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
