 
Nike Wildhorse 6 男子跑步鞋 - 浅蓝灰/泡沫薄荷绿/速度黄/黑蓝

Nike Wildhorse 6

男子跑步鞋

¥869

售罄：

此配色当前无货

Nike Wildhorse 6 男子跑步鞋为你打造稳固轻盈的舒适感受，助力畅跑。革新外底可提供所需强劲抓地力,泡棉中底为你打造出众缓震跑步体验。


  • 显示颜色： 浅蓝灰/泡沫薄荷绿/速度黄/黑蓝
  • 款式： BV7106-400

稳固舒适，专为跑步而生

Nike Wildhorse 6 男子跑步鞋为你打造稳固轻盈的舒适感受，助力畅跑。革新外底可提供所需强劲抓地力，泡棉中底为你打造出众缓震跑步体验。

强劲抓地力，助力跑步

全橡胶外底，前足和后跟采用不易磨损材质；中部添加粘性橡胶，塑就出色抓地力。

回弹缓震

采用 Nike React 泡棉，塑就柔软顺滑脚感，营造微弹迈步体验。后跟融入额外缓震设计，带来出色稳定性，保持双足位于支撑面。

透气出众，经久耐穿

前足网眼布设计，提升透气性；搭配鞋头优质材料，可减少摩擦。

其他细节

  • 脚踝鞋口包覆双足，有助减少尘土与碎屑进入鞋内
  • 薄款鞋舌采用加垫设计，有助减轻鞋带压力
  • 提拉设计，便于穿脱

产品细节

  • 织物与合成材质材料组合鞋面
