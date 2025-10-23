 
Nike Windrunner 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 狂喜钴蓝/灰石板蓝

Nike Windrunner

男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Windrunner 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用拒水面料和收纳式设计。背部和 V 字形部位融入透气细节，助你在跑步升温之际保持舒爽。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 狂喜钴蓝/灰石板蓝
  • 款式： CZ9071-479

NIKE 跑步夹克

保持干爽

采用弹性梭织面料，塑就自如无拘的迈步体验。拒水处理，帮助在潮湿天气中保持干爽。

透气细节

经典 V 字形设计融入网眼拼接，可有效提升透气性。V 字形和袖子采用接缝设计，为你打造心无旁骛的运动体验。

出众收纳，轻松畅行

需要脱下夹克时，可收纳至背部内侧拼接口袋中。固定带设计，在出行时便于轻松携带。

其他细节

  • 后身融入开口设计，结合网眼拼接里料，在跑步升温之际有助提升透气性
  • 可调节风帽设计，打造专属贴合感
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 左胸饰以反光 Swoosh 标志
  • 肩部和袖子饰有反光条
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。里料拼接：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
