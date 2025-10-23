Nike Windrunner
男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Windrunner 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣焕新升级，采用拒水面料和收纳式设计。背部和 V 字形部位融入透气细节，助你在跑步升温之际保持舒爽。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/灰石板蓝
- 款式： CZ9071-479
NIKE 跑步夹克
保持干爽
采用弹性梭织面料，塑就自如无拘的迈步体验。拒水处理，帮助在潮湿天气中保持干爽。
透气细节
经典 V 字形设计融入网眼拼接，可有效提升透气性。V 字形和袖子采用接缝设计，为你打造心无旁骛的运动体验。
出众收纳，轻松畅行
需要脱下夹克时，可收纳至背部内侧拼接口袋中。固定带设计，在出行时便于轻松携带。
其他细节
- 后身融入开口设计，结合网眼拼接里料，在跑步升温之际有助提升透气性
- 可调节风帽设计，打造专属贴合感
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 左胸饰以反光 Swoosh 标志
- 肩部和袖子饰有反光条
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。里料拼接：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
