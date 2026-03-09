 
Nike Windrunner 男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣 - 浅土褐/奶白 II/白色

Nike Windrunner

男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣

¥699
浅土褐/奶白 II/白色
白色/黑

Nike Windrunner 男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣采用轻盈不易撕裂面料，具有防紫外线功能，为你提供出色包覆，无惧烈日。采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色。


  • 显示颜色： 浅土褐/奶白 II/白色
  • 款式： IO9628-104

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣标志
  • 正面拉链开襟设计
  • 插手口袋
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。