Nike Windrunner 男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣采用轻盈不易撕裂面料，具有防紫外线功能，为你提供出色包覆，无惧烈日。采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。