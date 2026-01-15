Nike Windrunner
男子防风拒水衬里夹克
¥749
传统风格与防风拒水技术相结合。Nike Windrunner 男子防风拒水衬里夹克采用利落梭织塔夫绸面料，并结合 Nike Storm-FIT 技术，有助于抵御风雨。网眼布拼接里料和后身透气开口设计，带来舒适感受，宽松版型，塑就理想叠搭单品。
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/帆白/帆白
- 款式： HV8370-012
其他细节
- Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适
- 采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色
产品细节
- 刺绣标志
- 内置 Windrunner 故事标签
- 双向拉链
- 风帽搭配抽绳
- 拉链插手口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
