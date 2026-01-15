 
Nike Windrunner 男子防风拒水衬里夹克 - 浅铁矿石灰/帆白/帆白

Nike Windrunner

男子防风拒水衬里夹克

¥749

传统风格与防风拒水技术相结合。Nike Windrunner 男子防风拒水衬里夹克采用利落梭织塔夫绸面料，并结合 Nike Storm-FIT 技术，有助于抵御风雨。网眼布拼接里料和后身透气开口设计，带来舒适感受，宽松版型，塑就理想叠搭单品。


  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/帆白/帆白
  • 款式： HV8370-012

Nike Windrunner

¥749

传统风格与防风拒水技术相结合。Nike Windrunner 男子防风拒水衬里夹克采用利落梭织塔夫绸面料，并结合 Nike Storm-FIT 技术，有助于抵御风雨。网眼布拼接里料和后身透气开口设计，带来舒适感受，宽松版型，塑就理想叠搭单品。

其他细节

  • Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适
  • 采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色

产品细节

  • 刺绣标志
  • 内置 Windrunner 故事标签
  • 双向拉链
  • 风帽搭配抽绳
  • 拉链插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/帆白/帆白
  • 款式： HV8370-012

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。