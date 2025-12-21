 
Nike Windrunner 耐克风行者系列男子拒水羽绒夹克 - 黑/黑/白色

耐克风行者系列男子拒水羽绒夹克

穿上 Nike Windrunner 耐克风行者系列男子拒水羽绒夹克，彰显 Windrunner 经典风范，征服寒冷天气。夹克填充鸭绒，结合保暖技术和拒水面料。宽松版型，便于内搭冬季服装。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HQ7791-011

Nike Windrunner

保暖羽绒填充，伴你整装待发，迎接寒冷天气的挑战。

保暖技术

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：171克（L码）
  • 梭织里料
  • 双向拉链
  • 拉链插手口袋
  • 衣身内置拉链口袋
  • 弹性包边袖口
  • 可机洗
设计揭秘

Windrunner 系列秉承 Nike 一贯的服装理念。羽绒填充锁住温暖，助力抵御寒冷天气。

