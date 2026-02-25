 
Nike Windrunner Storm-FIT 男子防风拒水羽绒夹克 - 芝麻棕

Nike Windrunner

Storm-FIT 男子防风拒水羽绒夹克

¥1,799

Nike Windrunner Storm-FIT 男子防风拒水羽绒夹克采用连帽设计，温暖舒适，助你抵御严寒。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。休闲版型，便于在严寒天气内搭其他单品。


  • 显示颜色： 芝麻棕
  • 款式： HQ4183-233

其他细节

  • 外层梭织面料能防风拒水，助你在湿冷天气保持干爽温暖
  • 保暖羽绒填充物质感轻盈，令你在寒冷天气中畅享温暖感受

产品细节

  • 袖口和下摆采用弹性包边
  • 风帽搭配松紧调节设计
  • 侧边拉链口袋
  • 双向拉链
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：197 克（L码），因产品迭代更新，其充绒量请以产品标签上的信息为准
  • 可机洗
  • 显示颜色： 芝麻棕
  • 款式： HQ4183-233

