回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。


  • 显示颜色： 洞穴石色/苍野灰/暗烟灰/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： FJ9509-200

回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。

主要特色

  • 透气精制网眼鞋面。
  • Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置。
  • 橡胶外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，铸就出众抓地力。
  • 中足板带设计，适合多种足形，可轻松驾驭日常活动。
  • 新颖亮点前足匠心设计，缔造出众透气性。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

