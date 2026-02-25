Nike Winflo 11
男子公路跑步鞋
33% 折让
- 显示颜色： 大学灰/苍野灰/淡象牙白/帆白
- 款式： FJ9509-011
回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。
Nike Winflo 11 男子公路跑步鞋搭载出众回弹的 Nike Air 缓震配置，结合柔软泡绵，塑就活力迈步体验。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。
透气鞋面
精制网眼鞋面，透气出众。
出众回弹
Cushlon 3.0 泡绵中底结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你活力迈步。
可靠抓地表现
橡胶外底融入基于华夫格演绎的匠心纹路，铸就出众抓地力。
新颖亮点
- 前足匠心设计
- 透气出众
产品细节
- • 中足板带设计，适合多种足形，可轻松驾驭日常活动
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 大学灰/苍野灰/淡象牙白/帆白
- 款式： FJ9509-011
