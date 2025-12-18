 
Nike Winflo 11 GORE-TEX 女子防水公路跑步鞋 - 浅柠色/煤黑/幻影灰白/明黄

Nike Winflo 11 GORE-TEX

女子防水公路跑步鞋

¥949
浅柠色/煤黑/幻影灰白/明黄
暗蓝黑/煤黑/白金色/砂岩灰粉
帆白/足球灰/灰石板蓝/淡象牙白

Nike Winflo 11 GORE-TEX 女子防水公路跑步鞋专为冬季打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，缔造平稳迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。


  • 显示颜色： 浅柠色/煤黑/幻影灰白/明黄
  • 款式： FQ1359-300

Nike Winflo 11 GORE-TEX

¥949

Nike Winflo 11 GORE-TEX 女子防水公路跑步鞋专为冬季打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，缔造平稳迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。

主要特色

  • 防水 GORE-TEX 鞋面可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
  • Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置。
  • 橡胶外底融入匠心纹路，铸就出众抓地力。
  • 鞋口采用出众材料，帮助脚踝保持舒适。
  • 焕新设计织物鞋面，缔造出众透气性。

产品细节

  • 反光细节
  • 单鞋重量：约 262 克（女码 39 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅柠色/煤黑/幻影灰白/明黄
  • 款式： FQ1359-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。