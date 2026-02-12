Nike Winflo 11 GORE-TEX
女子防水公路跑步鞋
14% 折让
Nike Winflo 11 GORE-TEX 女子防水公路跑步鞋专为冬季打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，缔造平稳迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。
- 显示颜色： 暗蓝黑/煤黑/白金色/砂岩灰粉
- 款式： FQ1359-400
Nike Winflo 11 GORE-TEX
主要特色
- 防水 GORE-TEX 鞋面可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
- Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置。
- 橡胶外底融入匠心纹路，铸就出众抓地力。
- 鞋口采用出众材料，帮助脚踝保持舒适。
- 焕新设计织物鞋面，缔造出众透气性。
产品细节
- 反光细节
- 单鞋重量：约 262 克（女码 39 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗蓝黑/煤黑/白金色/砂岩灰粉
- 款式： FQ1359-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
