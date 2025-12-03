Nike Winflo 11 GORE-TEX 男子防水公路跑步鞋专为冬季打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，缔造平稳迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。Cushlon 3.0 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。

