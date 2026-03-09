Nike Winflo 12
男子公路跑步鞋
¥799
Nike Winflo 12 男子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与厚实 Cushlon 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。透气网眼鞋面和舒适贴合设计，带来稳固效果，助力一路畅跑。
- 显示颜色： 白色/山峰白/尘光子色/金属银
- 款式： HV9272-103
回弹泡棉带来平衡的跑步体验和出众缓震。
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，营造出众透气性。
回弹缓震
中底搭载厚实 Cushlon 泡棉，为足底带来舒适脚感和回弹性能。结合后跟 Nike Air 缓震配置，回弹缓震。
灵动贴合，柔韧外底
外底弯曲凹槽设计，带来出色灵活性，缔造顺畅迈步体验。
焕新设计
- 厚实 Cushlon 泡棉。
- 灵活贴合
- 织物与合成材质组合鞋面。
产品细节
- 单鞋重量：约 322 克（男码 44 码）
-
- 显示颜色： 白色/山峰白/尘光子色/金属银
- 款式： HV9272-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
