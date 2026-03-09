 
白色/山峰白/尘光子色/金属银

Nike Winflo 12

男子公路跑步鞋

¥799
浅荧光黄/白色/宝石蓝/黑云衫绿

Nike Winflo 12 男子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与厚实 Cushlon 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。透气网眼鞋面和舒适贴合设计，带来稳固效果，助力一路畅跑。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/尘光子色/金属银
  • 款式： HV9272-103

回弹泡棉带来平衡的跑步体验和出众缓震。

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，营造出众透气性。

回弹缓震

中底搭载厚实 Cushlon 泡棉，为足底带来舒适脚感和回弹性能。结合后跟 Nike Air 缓震配置，回弹缓震。

灵动贴合，柔韧外底

 外底弯曲凹槽设计，带来出色灵活性，缔造顺畅迈步体验。

焕新设计

  • 厚实 Cushlon 泡棉。
  • 灵活贴合
  • 织物与合成材质组合鞋面。

产品细节

  • 单鞋重量：约 322 克（男码 44 码）
