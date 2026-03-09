Nike Winflo 12 男子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与厚实 Cushlon 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。透气网眼鞋面和舒适贴合设计，带来稳固效果，助力一路畅跑。

中底搭载厚实 Cushlon 泡棉，为足底带来舒适脚感和回弹性能。结合后跟 Nike Air 缓震配置，回弹缓震。

