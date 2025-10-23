Nike Winflo 7 Shield
男子跑步鞋
¥749
售罄：
此配色当前无货
别让潮湿天气阻挡你奔跑的步伐。Nike Winflo 7 Shield 男子跑步鞋提供你想要的出色缓震效果，铸就灵感源自轮胎的强劲抓地力，打造出众抓地效果。拒水鞋面在不良天气中塑就轻盈包覆效果。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白金色/金属灰
- 款式： CU3870-001
Nike Winflo 7 Shield
¥749
出色包覆，应对不良天气，抓地出众
别让潮湿天气阻挡你奔跑的步伐。Nike Winflo 7 Shield 男子跑步鞋提供你想要的出色缓震效果，铸就灵感源自轮胎的强劲抓地力，打造出众抓地效果。拒水鞋面在不良天气中塑就轻盈包覆效果。
出众抓地力，驾驭易滑街道
Storm-Tread 外底提供可应对潮湿天气的出众抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。橡胶外底，可有效提升抓地力。
出众包覆，无惧潮湿天气
轻盈透气鞋面经拒水处理，帮助保持干爽。内置里料，让鞋头也能保持干爽。
柔软缓震
后跟和前足搭载 Air Zoom 缓震配置，为关键区域提供出众缓震性能。
其他细节
- 该鞋款采用加高泡绵设计，塑就弹性十足的脚感
- Flywire 飞线帮助稳固双足
- 鞋头覆面设计，增加耐穿性
产品细节
- 反光设计元素
- 警示条纹 Swoosh
- Storm-Tread 图标
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白金色/金属灰
- 款式： CU3870-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。