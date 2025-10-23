 
Nike Winflo 7 Shield 男子跑步鞋 - 黑/暗烟灰/白金色/金属灰

¥749

售罄：

此配色当前无货

别让潮湿天气阻挡你奔跑的步伐。Nike Winflo 7 Shield 男子跑步鞋提供你想要的出色缓震效果，铸就灵感源自轮胎的强劲抓地力，打造出众抓地效果。拒水鞋面在不良天气中塑就轻盈包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白金色/金属灰
  • 款式： CU3870-001

出色包覆，应对不良天气，抓地出众

出众抓地力，驾驭易滑街道

Storm-Tread 外底提供可应对潮湿天气的出众抓地力。纹路设计灵感源自冬季轮胎。橡胶外底，可有效提升抓地力。

出众包覆，无惧潮湿天气

轻盈透气鞋面经拒水处理，帮助保持干爽。内置里料，让鞋头也能保持干爽。

柔软缓震

后跟和前足搭载 Air Zoom 缓震配置，为关键区域提供出众缓震性能。

其他细节

  • 该鞋款采用加高泡绵设计，塑就弹性十足的脚感
  • Flywire 飞线帮助稳固双足
  • 鞋头覆面设计，增加耐穿性

产品细节

  • 反光设计元素
  • 警示条纹 Swoosh
  • Storm-Tread 图标
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
