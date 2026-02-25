 
Nike Woodside 2 High 大童运动靴 - 麦黄/黑

Nike Woodside 2 High

大童运动靴

穿上 Nike Woodside 2 High 大童运动靴，舒适畅动。 耐穿鞋面采用天然皮革与合成材质结合覆面设计，帮助双足保持干爽稳固；强劲抓地设计，让你轻松驾驭多种地面。 舒适里料结合柔软泡绵缓震配置，塑就探索佳选。


  • 显示颜色： 麦黄/黑
  • 款式： IH7685-700

其他细节

  • 天然皮革和合成材质组合设计，缔造出色耐穿性和支撑效果
  • 覆面设计，助你应对不良天气
  • 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
  • 橡胶外底融入华夫格纹路，带来稳固抓地力，助你驾驭崎岖冬季湿滑路面
  • 后跟提拉环设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 圆形鞋带
