Nike Yoga
女子上衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga 女子上衣采用柔软面料，缔造温暖舒适感受。柔软弹性设计，可将其作为 V 领或露肩造型进行穿搭。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： CU5491-010
垫上垫下，休闲舒适
Nike Yoga 女子上衣采用柔软面料，缔造温暖舒适感受。柔软弹性设计，可将其作为 V 领或露肩造型进行穿搭。
导湿速干，温暖体验
温暖起绒面料搭配 Dri-FIT 技术，可导湿速干，带来温暖干爽的舒适穿着体验。
休闲舒适
加大衣袖和加长版型设计，营造休闲舒适的活动空间，令你自然无拘。罗纹袖口设计，有助稳固衣袖。
随心穿搭
可将其作为 V 领或者休闲的露肩款式进行穿搭。套头设计，可轻松叠搭瑜伽装备。
产品细节
- 面料：84% 粘纤/13% 聚酯纤维/3% 氨纶。罗纹拼接：85% 粘纤/10% 聚酯纤维/5% 氨纶。
- 可机洗
