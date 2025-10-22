 
Nike Yoga 女子上衣 - 黑/暗烟灰

Nike Yoga

女子上衣

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga 女子上衣采用柔软面料，缔造温暖舒适感受。柔软弹性设计，可将其作为 V 领或露肩造型进行穿搭。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： CU5491-010

Nike Yoga

¥549

垫上垫下，休闲舒适

Nike Yoga 女子上衣采用柔软面料，缔造温暖舒适感受。柔软弹性设计，可将其作为 V 领或露肩造型进行穿搭。

导湿速干，温暖体验

温暖起绒面料搭配 Dri-FIT 技术，可导湿速干，带来温暖干爽的舒适穿着体验。

休闲舒适

加大衣袖和加长版型设计，营造休闲舒适的活动空间，令你自然无拘。罗纹袖口设计，有助稳固衣袖。

随心穿搭

可将其作为 V 领或者休闲的露肩款式进行穿搭。套头设计，可轻松叠搭瑜伽装备。

产品细节

  • 面料：84% 粘纤/13% 聚酯纤维/3% 氨纶。罗纹拼接：85% 粘纤/10% 聚酯纤维/5% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： CU5491-010

