Nike Yoga
女子速干高腰九分紧身裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga 女子速干高腰九分紧身裤采用柔软亲肤的弹性面料，赋予你舒适包覆感受。高腰设计妥善包覆身体核心，助你自信展现每一个动作。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 微粒灰/调色/铁灰
- 款式： DM7024-073
妥帖包覆，自信从容
高腰设计，在倒立和伸展动作中畅享出色包覆感受。后身形状略呈“V”字形，助你自信展现身体自然曲线。
乐享干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
弹性舒适
柔韧面料内里柔软，舒适包覆身体，支撑力出众，助你自如畅动。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 九分裤长度
- 高腰设计
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
