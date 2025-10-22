 
Nike Yoga 女子速干高腰九分紧身裤 - 微粒灰/调色/铁灰

Nike Yoga

女子速干高腰九分紧身裤

¥399
微粒灰/调色/铁灰
暗滨海蓝/铁灰

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga 女子速干高腰九分紧身裤采用柔软亲肤的弹性面料，赋予你舒适包覆感受。高腰设计妥善包覆身体核心，助你自信展现每一个动作。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 微粒灰/调色/铁灰
  • 款式： DM7024-073

妥帖包覆，自信从容

高腰设计，在倒立和伸展动作中畅享出色包覆感受。后身形状略呈“V”字形，助你自信展现身体自然曲线。

乐享干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

弹性舒适

柔韧面料内里柔软，舒适包覆身体，支撑力出众，助你自如畅动。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 九分裤长度
  • 高腰设计
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
尺寸与尺码

    紧身版型：舒适贴合

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

  • 尺码表

