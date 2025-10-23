Nike Yoga
女子高腰九分紧身裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga 女子高腰九分紧身裤采用柔软面料，妥帖包覆身体，是随心律动的理想之选。采用高腰设计，搭配腰部内置口袋，便于收纳手机。弹性面料结合 Dri-FIT 技术，助你在瑜伽运动中保持凉爽；简约接缝，塑就流畅版型。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DN4765-010
Nike Yoga
¥399
Nike Yoga 女子高腰九分紧身裤采用柔软面料，妥帖包覆身体，是随心律动的理想之选。采用高腰设计，搭配腰部内置口袋，便于收纳手机。弹性面料结合 Dri-FIT 技术，助你在瑜伽运动中保持凉爽；简约接缝，塑就流畅版型。
导湿速干，舒适非凡
柔软面料结合 Dri-FIT 技术，为你缔造干爽舒适感受和自由无拘的运动体验。
妥帖包覆，自信从容
高腰设计，在弯腰和伸展动作中营造舒适包覆感受。背面采用轻微的 V 字形设计，凸显身体自然曲线。
便捷收纳
高腰设计，搭配腰部内置口袋，为手机提供充裕存储空间。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 九分裤剪裁
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DN4765-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。