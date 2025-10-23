Nike Yoga 女子高腰九分紧身裤采用柔软面料，妥帖包覆身体，是随心律动的理想之选。采用高腰设计，搭配腰部内置口袋，便于收纳手机。弹性面料结合 Dri-FIT 技术，助你在瑜伽运动中保持凉爽；简约接缝，塑就流畅版型。

柔软面料结合 Dri-FIT 技术，为你缔造干爽舒适感受和自由无拘的运动体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。