 
Nike Yoga 女子高腰九分紧身裤 - 黑/暗烟灰

Nike Yoga

女子高腰九分紧身裤

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga 女子高腰九分紧身裤采用柔软面料，妥帖包覆身体，是随心律动的理想之选。采用高腰设计，搭配腰部内置口袋，便于收纳手机。弹性面料结合 Dri-FIT 技术，助你在瑜伽运动中保持凉爽；简约接缝，塑就流畅版型。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DN4765-010

导湿速干，舒适非凡

柔软面料结合 Dri-FIT 技术，为你缔造干爽舒适感受和自由无拘的运动体验。

妥帖包覆，自信从容

高腰设计，在弯腰和伸展动作中营造舒适包覆感受。背面采用轻微的 V 字形设计，凸显身体自然曲线。

便捷收纳

高腰设计，搭配腰部内置口袋，为手机提供充裕存储空间。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 九分裤剪裁
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
