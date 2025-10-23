Nike Yoga Dri-FIT
大童（女孩）梭织长裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga Dri-FIT 大童（女孩）梭织长裤采用匠心设计，垫上垫下皆可轻松驾驭。 采用顺滑梭织面料，充裕空间便于内搭紧身裤，提升舒适感。 助力轻松驾驭每一次伸展和每一个体式，为你提供妥帖包覆。 该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DN2218-010
瑜伽风范，舒适非凡
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 顺滑梭织面料轻盈耐穿，可满足不同活动需求
- 弹性腰部，可随身体动作灵活伸展，塑就恰到好处的贴合度
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
