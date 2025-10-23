 
Nike Yoga Dri-FIT 大童（女孩）梭织长裤 - 黑

Nike Yoga Dri-FIT

大童（女孩）梭织长裤

¥299
黑
浅蓟紫

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Dri-FIT 大童（女孩）梭织长裤采用匠心设计，垫上垫下皆可轻松驾驭。 采用顺滑梭织面料，充裕空间便于内搭紧身裤，提升舒适感。 助力轻松驾驭每一次伸展和每一个体式，为你提供妥帖包覆。 该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色：
  • 款式： DN2218-010

Nike Yoga Dri-FIT

¥299

瑜伽风范，舒适非凡

Nike Yoga Dri-FIT 大童（女孩）梭织长裤采用匠心设计，垫上垫下皆可轻松驾驭。 采用顺滑梭织面料，充裕空间便于内搭紧身裤，提升舒适感。 助力轻松驾驭每一次伸展和每一个体式，为你提供妥帖包覆。 该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 顺滑梭织面料轻盈耐穿，可满足不同活动需求
  • 弹性腰部，可随身体动作灵活伸展，塑就恰到好处的贴合度

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 侧边口袋设计
  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DN2218-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。