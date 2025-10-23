 
Nike Yoga Dri-FIT 女子短袖上衣 - 蔚蓝/浅军械蓝

Nike Yoga Dri-FIT

女子短袖上衣

¥369

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Dri-FIT 女子短袖上衣质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。采用透气面料制成，搭配温和染色工艺，塑就做旧外观和非凡柔软质感，助你坚定训练目标。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 蔚蓝/浅军械蓝
  • 款式： DA0800-424

Nike Yoga Dri-FIT

¥369

弹力柔软，助你坚定目标

Nike Yoga Dri-FIT 女子短袖上衣质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。采用透气面料制成，搭配温和染色工艺，塑就做旧外观和非凡柔软质感，助你坚定训练目标。该产品含有再生聚酯纤维。

出色工艺，舒适非凡

温和的染色工艺打造做旧外观和柔软质感。领口毛边细节与休闲舒适设计相得益彰。

导湿速干，舒适非凡

轻盈弹性面料结合 Dri-FIT 技术，无论是进行瑜伽运动还是日常穿着，均可为你缔造干爽舒适感受和自由无拘的运动体验。

运动自如

侧边下摆开衩设计，令你运动无拘。

产品细节

  • 略微裁短版型
  • 74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 蔚蓝/浅军械蓝
  • 款式： DA0800-424

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。