Nike Yoga Dri-FIT 女子短袖上衣质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。采用透气面料制成，搭配温和染色工艺，塑就做旧外观和非凡柔软质感，助你坚定训练目标。该产品含有再生聚酯纤维。

