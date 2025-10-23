Nike Yoga Dri-FIT
女子短袖上衣
¥369
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga Dri-FIT 女子短袖上衣质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。采用透气面料制成，搭配温和染色工艺，塑就做旧外观和非凡柔软质感，助你坚定训练目标。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 蔚蓝/浅军械蓝
- 款式： DA0800-424
Nike Yoga Dri-FIT
¥369
弹力柔软，助你坚定目标
Nike Yoga Dri-FIT 女子短袖上衣质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。采用透气面料制成，搭配温和染色工艺，塑就做旧外观和非凡柔软质感，助你坚定训练目标。该产品含有再生聚酯纤维。
出色工艺，舒适非凡
温和的染色工艺打造做旧外观和柔软质感。领口毛边细节与休闲舒适设计相得益彰。
导湿速干，舒适非凡
轻盈弹性面料结合 Dri-FIT 技术，无论是进行瑜伽运动还是日常穿着，均可为你缔造干爽舒适感受和自由无拘的运动体验。
运动自如
侧边下摆开衩设计，令你运动无拘。
产品细节
- 略微裁短版型
- 74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 蔚蓝/浅军械蓝
- 款式： DA0800-424
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。