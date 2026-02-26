Nike Yoga Dri-FIT
女子速干针织九分裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤采用柔软法式毛圈面料，营造非凡舒适的穿着感受。锥形剪裁搭配可调节腰部和罗纹裤管口，让你在弯腰、伸展和运动中畅享无拘贴合的日常穿着感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/铁灰
- 款式： DM7038-010
Nike Yoga Dri-FIT
¥499
柔软舒适，导湿速干
Nike Yoga Dri-FIT 女子速干针织九分裤采用柔软法式毛圈面料，营造非凡舒适的穿着感受。锥形剪裁搭配可调节腰部和罗纹裤管口，让你在弯腰、伸展和运动中畅享无拘贴合的日常穿着感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
运动自如
柔软四向弹性面料，质感顺滑，舒适亲肤，为你打造自由无拘的运动体验。
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
便捷储物
侧边口袋，方便存放小物件。弹性高腰设计轻柔包覆身体，前开口抽绳可供轻松调节贴合度。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 九分裤剪裁
- 71% 聚酯纤维/12% 粘纤/11% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/铁灰
- 款式： DM7038-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。