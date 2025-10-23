Nike Yoga Dri-FIT
男子速干纹理瑜伽短裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga Dri-FIT 男子速干纹理瑜伽短裤采用导湿速干设计，可随身体动作自如伸展，塑就无拘运动体验。纹理丰富的外层与顺滑内层实现巧妙平衡，助你回归自然真我。
- 显示颜色： 芬蓝/芬蓝
- 款式： DX0927-491
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 纹理针织面料富有弹性，助你在切换体式的过程中畅动自如
- 侧边口袋方便收纳小物品
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：70% 棉/26% 聚酯纤维/4% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
