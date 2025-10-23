 
Nike Yoga Dri-FIT 男子速干纹理瑜伽短裤 - 芬蓝/芬蓝

Nike Yoga Dri-FIT

男子速干纹理瑜伽短裤

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Dri-FIT 男子速干纹理瑜伽短裤采用导湿速干设计，可随身体动作自如伸展，塑就无拘运动体验。纹理丰富的外层与顺滑内层实现巧妙平衡，助你回归自然真我。


  • 显示颜色： 芬蓝/芬蓝
  • 款式： DX0927-491

Nike Yoga Dri-FIT

¥349

Nike Yoga Dri-FIT 男子速干纹理瑜伽短裤采用导湿速干设计，可随身体动作自如伸展，塑就无拘运动体验。纹理丰富的外层与顺滑内层实现巧妙平衡，助你回归自然真我。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 纹理针织面料富有弹性，助你在切换体式的过程中畅动自如
  • 侧边口袋方便收纳小物品

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：70% 棉/26% 聚酯纤维/4% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 芬蓝/芬蓝
  • 款式： DX0927-491

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。