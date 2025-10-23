Nike Yoga Dri-FIT
Mesh 女子短袖上衣
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga Dri-FIT Mesh 女子短袖上衣采用匠心设计，促进空气流通，助你在训练升温之际保持干爽。宽松版型带给你充裕活动空间，营造自如运动体验。顺滑面料，带来舒适穿着感受。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： DJ6572-010
匠心设计，凉爽体验
Nike Yoga Dri-FIT Mesh 女子短袖上衣采用匠心设计，促进空气流通，助你在训练升温之际保持干爽。宽松版型带给你充裕活动空间，营造自如运动体验。顺滑面料，带来舒适穿着感受。
酷爽非凡
网眼拼接包覆肩部，助你在瑜伽训练过程中保持凉爽。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可有效导湿速干，让身体保持干爽舒适。
畅享舒适
轻盈面料，丝滑亲肤。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
