Nike Yoga Dri-FIT Mesh 女子短袖上衣采用匠心设计，促进空气流通，助你在训练升温之际保持干爽。宽松版型带给你充裕活动空间,营造自如运动体验。顺滑面料,带来舒适穿着感受。

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DJ6572-010


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DJ6572-010

匠心设计，凉爽体验

Nike Yoga Dri-FIT Mesh 女子短袖上衣采用匠心设计，促进空气流通，助你在训练升温之际保持干爽。宽松版型带给你充裕活动空间，营造自如运动体验。顺滑面料，带来舒适穿着感受。

酷爽非凡

网眼拼接包覆肩部，助你在瑜伽训练过程中保持凉爽。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可有效导湿速干，让身体保持干爽舒适。

畅享舒适

轻盈面料，丝滑亲肤。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DJ6572-010

