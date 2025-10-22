Nike Yoga
Infinalon 3/4 男子紧身裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Yoga Infinalon 3/4 男子紧身裤采用导湿速干的弹性面料，帮助保持干爽。紧身版型剪裁，从伸展拉筋到收尾体式，助你流畅自如。
- 显示颜色： 铁灰/黑
- 款式： CT1831-068
Nike Yoga
¥449
弹性支撑
干爽设计
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
出色支撑感
柔软弹性面料妥帖包覆身形，实现舒适体验。腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度。
便利收纳
右侧口袋，可存放随身小物。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 3/4 裤长
- 平缝
- 面料/前片中心里料：63% 锦纶/37% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
