 
Nike Yoga Infinalon 3/4 男子紧身裤 - 铁灰/黑

Nike Yoga

Infinalon 3/4 男子紧身裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Infinalon 3/4 男子紧身裤采用导湿速干的弹性面料，帮助保持干爽。紧身版型剪裁，从伸展拉筋到收尾体式，助你流畅自如。


  • 显示颜色： 铁灰/黑
  • 款式： CT1831-068

Nike Yoga

¥449

弹性支撑

Nike Yoga Infinalon 3/4 男子紧身裤采用导湿速干的弹性面料，帮助保持干爽。紧身版型剪裁，从伸展拉筋到收尾体式，助你流畅自如。

干爽设计

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

出色支撑感

柔软弹性面料妥帖包覆身形，实现舒适体验。腰部搭配抽绳，可供自行调节贴合度。

便利收纳

右侧口袋，可存放随身小物。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 3/4 裤长
  • 平缝
  • 面料/前片中心里料：63% 锦纶/37% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/黑
  • 款式： CT1831-068

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。