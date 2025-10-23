 
Nike Yoga Luxe Dri-FIT 女子全长拉链开襟夹克 - 脉冲宝石蓝/铝蓝

Nike Yoga Luxe Dri-FIT

女子全长拉链开襟夹克

¥869

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Luxe Dri-FIT 女子全长拉链开襟夹克为你带来舒适包覆感受，是你训练前后的穿搭佳选。这款夹克出自 Nike Luxe 系列，采用质感柔软面料，营造轻柔贴合的穿着感受。内里面料，质感轻薄，顺滑亲肤。


  • 显示颜色： 脉冲宝石蓝/铝蓝
  • 款式： DD5534-478

柔软非凡，弹性十足

Nike Yoga Luxe Dri-FIT 女子全长拉链开襟夹克为你带来舒适包覆感受，是你训练前后的穿搭佳选。这款夹克出自 Nike Luxe 系列，采用质感柔软面料，营造轻柔贴合的穿着感受。内里面料，质感轻薄，顺滑亲肤。

焕新升级

新一代瑜伽外套强势来袭。

干爽设计

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

利落版型

贴身剪裁，缔造出色的支撑包覆效果。公主缝设计，凸显身体自然曲线。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 全长拉链开襟设计
  • 侧边口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 脉冲宝石蓝/铝蓝
  • 款式： DD5534-478

