Nike Yoga Luxe Dri-FIT
¥869
柔软非凡，弹性十足
Nike Yoga Luxe Dri-FIT 女子全长拉链开襟夹克为你带来舒适包覆感受，是你训练前后的穿搭佳选。这款夹克出自 Nike Luxe 系列，采用质感柔软面料，营造轻柔贴合的穿着感受。内里面料，质感轻薄，顺滑亲肤。
焕新升级
新一代瑜伽外套强势来袭。
干爽设计
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
利落版型
贴身剪裁，缔造出色的支撑包覆效果。公主缝设计，凸显身体自然曲线。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 全长拉链开襟设计
- 侧边口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 脉冲宝石蓝/铝蓝
- 款式： DD5534-478
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
