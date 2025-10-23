Nike Yoga Luxe Dri-FIT 女子全长拉链开襟夹克为你带来舒适包覆感受，是你训练前后的穿搭佳选。这款夹克出自 Nike Luxe 系列，采用质感柔软面料，营造轻柔贴合的穿着感受。内里面料，质感轻薄，顺滑亲肤。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。