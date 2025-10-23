Nike Yoga Therma-FIT 男子短裤质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。该产品含有再生聚酯纤维，结合舒适的保暖设计，助你全力实现目标。

反面轻微起绒的柔软面料，为你缔造温暖舒适感受，令你在瑜伽练习时畅享自由无拘的运动体验。

