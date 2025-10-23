 
Nike Yoga Therma-FIT 男子短裤 - 麻灰/铁灰

Nike Yoga Therma-FIT

男子短裤

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Yoga Therma-FIT 男子短裤质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。该产品含有再生聚酯纤维，结合舒适的保暖设计，助你全力实现目标。


  • 显示颜色： 麻灰/铁灰
  • 款式： DM7832-050

高弹面料，助力坚定前行

Nike Yoga Therma-FIT 男子短裤质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。该产品含有再生聚酯纤维，结合舒适的保暖设计，助你全力实现目标。

柔软舒适

反面轻微起绒的柔软面料，为你缔造温暖舒适感受，令你在瑜伽练习时畅享自由无拘的运动体验。

温暖舒适

Nike Therma-FIT 技术有助调节身体自然热量，令你在寒冷天气畅享温暖体验。

便捷收纳

侧边口袋设计，令物品触手可及。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 柔软弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：69% 棉/17% 聚酯纤维/14% 粘纤。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
