Nike Yoga Therma-FIT 男子短裤质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动，轻松驾驭瑜伽训练或日常活动。该产品含有再生聚酯纤维，结合舒适的保暖设计，助你全力实现目标。
- 显示颜色： 麻灰/铁灰
- 款式： DM7832-050
高弹面料，助力坚定前行
柔软舒适
反面轻微起绒的柔软面料，为你缔造温暖舒适感受，令你在瑜伽练习时畅享自由无拘的运动体验。
温暖舒适
Nike Therma-FIT 技术有助调节身体自然热量，令你在寒冷天气畅享温暖体验。
便捷收纳
侧边口袋设计，令物品触手可及。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 柔软弹性腰部搭配抽绳
- 面料：69% 棉/17% 聚酯纤维/14% 粘纤。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
