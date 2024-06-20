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      Nike Zegama Trail 2

      女子户外越野跑步鞋

      ¥1,299

      地平线绿/明黄/浅深红/帆白
      帆白/热情红 /金属银灰/幻影灰白
      山峰白/激光橙/荷兰橙/黑
      白色/海岸蓝/庭蓝/黑

      爬上山坡，穿过树林，挑战越野新高。Nike Zegama 2 女子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

      • 显示颜色： 地平线绿/明黄/浅深红/帆白
      • 款式： FD5191-300

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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