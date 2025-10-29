Nike Zenvy 女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤柔软非凡，无论是瑜伽、骑行还是散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，可轻松驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。精简口袋数量，塑就利落外观。设有后身隐藏式口袋，空间充裕，让你安心收纳手机。此外，面料经久耐穿，伴你尽兴运动。

Nike Zenvy 女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤柔软非凡，无论是瑜伽、骑行还是散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，可轻松驾驭深蹲动作，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。精简口袋数量，塑就利落外观。设有后身隐藏式口袋，空间充裕，让你安心收纳手机。此外，面料经久耐穿，伴你尽兴运动。

该产品腰部的缝线位置以及后腰的高度设计因批次不同，与宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。