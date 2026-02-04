 
Nike Zenvy 女子低强度支撑速干衬垫长款运动内衣 - 图腾黑紫/白色

Nike Zenvy

女子低强度支撑速干衬垫长款运动内衣

15% 折让

Nike Zenvy 女子低强度支撑速干衬垫长款运动内衣搭载导湿速干技术，让你在伸展和运动时保持干爽。柔软 InfinaSoft 面料具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。缝合式衬垫结合加长版型，塑就理想的塑形效果。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/白色
  • 款式： IB9862-502

Nike Zenvy

15% 折让

Nike Zenvy 女子低强度支撑速干衬垫长款运动内衣搭载导湿速干技术，让你在伸展和运动时保持干爽。柔软 InfinaSoft 面料具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。缝合式衬垫结合加长版型，塑就理想的塑形效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
  • 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
  • 缝合式衬垫，塑就精致塑形效果和出众包覆感受
  • 工字背设计，赋予自由无拘的运动体验和透气性

产品细节

  • 套头款式
  • 面料/下部里料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/白色
  • 款式： IB9862-502

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。