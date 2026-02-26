 
Nike Zenvy 女子柔韧速干高腰九分紧身裤 - 黑/冷灰

Nike Zenvy

女子柔韧速干高腰九分紧身裤

黑/冷灰
图腾黑紫/白色

黄油质感，升级外型，让训练丝滑无阻，每一个动作都随你伸展。穿上 Nike Zenvy 女子柔韧速干高腰九分紧身裤，助你自信伸展。柔软 InfinaSoft 面料具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。


  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： II5234-010

Nike Zenvy

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 高腰剪裁，简约利落
  • 后腰设有隐藏式口袋，可收纳随身小物件

产品细节

  • 毛边裤脚
  • 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
  • 可机洗
