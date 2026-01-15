 
Nike Zenvy 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣 - 黑/冷灰

Nike Zenvy

女子速干低强度支撑衬垫运动内衣

¥349

自信伸展。轻盈的 InfinaSoft 面料柔软耐穿，并具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。Nike Zenvy 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣采用舒适里料，带来轻柔包覆，是低强度训练的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： IF0299-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
  • 轻盈舒适里料，巧妙提升包覆效果
  • 镂空设计，提升透气性

产品细节

  • 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。