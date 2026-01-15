Nike Zenvy
女子速干低强度支撑衬垫运动内衣
¥349
自信伸展。轻盈的 InfinaSoft 面料柔软耐穿，并具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。Nike Zenvy 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣采用舒适里料，带来轻柔包覆，是低强度训练的理想之选。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： IF0299-010
Nike Zenvy
¥349
自信伸展。轻盈的 InfinaSoft 面料柔软耐穿，并具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。Nike Zenvy 女子速干低强度支撑衬垫运动内衣采用舒适里料，带来轻柔包覆，是低强度训练的理想之选。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 低强度支撑设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
- 轻盈舒适里料，巧妙提升包覆效果
- 镂空设计，提升透气性
产品细节
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： IF0299-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。