Nike Zenvy
女子速干高腰喇叭紧身裤
16% 折让
穿上 Nike Zenvy 女子速干高腰喇叭紧身裤，助你自信伸展。轻盈的 InfinaSoft 面料柔软耐穿，并具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： II5224-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 高腰剪裁，简约利落
- 后腰设有隐藏式口袋，可收纳随身小物件
产品细节
- 后腰饰有耐克勾标志
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
