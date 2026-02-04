Nike Zenvy
Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟上衣
16% 折让
这款 Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟上衣让你自信伸展。轻盈的 InfinaSoft 面料触感柔软耐穿，富有弹性，提供舒适包覆感受。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： II3928-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 公主缝设计，塑就顺滑修身贴合感
产品细节
- 侧边口袋
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。口袋：72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： II3928-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
