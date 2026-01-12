Nike Zenvy Strappy
女子低强度支撑柔韧速干衬垫运动内衣
¥349
黄油质感，升级外型，让训练丝滑无阻，每一个动作都随你伸展。Nike Zenvy Strappy 女子低强度支撑柔韧速干衬垫运动内衣搭载导湿速干技术，让你在伸展和运动时倍感干爽。柔软 InfinaSoft 面料，具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。缝合式衬垫，塑就理想塑形效果。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： IB9848-010
Nike Zenvy Strappy
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受
- 缝合式衬垫，塑就精致塑形效果和出众包覆感受
产品细节
- 套头款式
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
