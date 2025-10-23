Zion Flight
Crew 运动袜（1 双）
Zion Flight
锡安专属风格
JORDAN 品牌全新推出 Zion Flight Crew 运动袜（1 双）为后跟塑就出众脚感，彰显锡安风范。该款运动袜柔软舒适且富有弹性，为关键区域缔造透气脚感和支撑效果。袜筒饰有 Zion 全新针织标志。
其他细节
- 柔软弹性针织面料，舒适贴合
- 足弓板带为中足提供出色支撑效果
- 袜筒采用罗纹结构，帮助运动袜保持形状
- 运动袜饰有 Zion 针织标志
产品细节
- 左右足区分设计
- 可机洗
- 显示颜色： 树茎绿/阿马里洛黄/碳素绿/大学红
- 款式： CU7914-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
