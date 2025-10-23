 
Zion Flight Crew 运动袜（1 双） - 树茎绿/阿马里洛黄/碳素绿/大学红

Zion Flight

Crew 运动袜（1 双）

¥129

售罄：

此配色当前无货

JORDAN 品牌全新推出 Zion Flight Crew 运动袜（1 双）为后跟塑就出众脚感，彰显锡安风范。该款运动袜柔软舒适且富有弹性，为关键区域缔造透气脚感和支撑效果。袜筒饰有 Zion 全新针织标志。


  • 显示颜色： 树茎绿/阿马里洛黄/碳素绿/大学红
  • 款式： CU7914-300

Zion Flight

¥129

锡安专属风格

JORDAN 品牌全新推出 Zion Flight Crew 运动袜（1 双）为后跟塑就出众脚感，彰显锡安风范。该款运动袜柔软舒适且富有弹性，为关键区域缔造透气脚感和支撑效果。袜筒饰有 Zion 全新针织标志。

其他细节

  • 柔软弹性针织面料，舒适贴合
  • 足弓板带为中足提供出色支撑效果
  • 袜筒采用罗纹结构，帮助运动袜保持形状
  • 运动袜饰有 Zion 针织标志

产品细节

  • 左右足区分设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 树茎绿/阿马里洛黄/碳素绿/大学红
  • 款式： CU7914-300

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。