Nike Zoom X Vista Grind 女子运动鞋实现叛逆与优雅的新奇碰撞，大体积设计，体现优越性能。这款运动鞋使用 Nike Zoom X 家族的出众泡棉，搭配独特设计，为你带来看得见的舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 淡象牙白/冷灰/黑/淡象牙白
  • 款式： BQ4800-101

优雅和不羁相融合

全新造型

棱角后跟设计，彰显大胆醒目的现代审美。通过一种全新的建筑式语言，呈现现代审美和原汁原味。

可视级别舒适

Zoom X 泡棉诞生自一项航天创新技术，从中底窗口可见，带来看得见的舒适穿着体验。

产品细节

  • 织物和合成材质组合鞋面
  • 不对称 TPU 鞋眼
  • 富有建筑特色的 TPU 后跟夹
  • 后跟提拉设计
