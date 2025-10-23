Nike Zoom X Vista Grind
女子运动鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom X Vista Grind 女子运动鞋实现叛逆与优雅的新奇碰撞，大体积设计，体现优越性能。这款运动鞋使用 Nike Zoom X 家族的出众泡棉，搭配独特设计，为你带来看得见的舒适穿着体验。
- 显示颜色： 淡象牙白/冷灰/黑/淡象牙白
- 款式： BQ4800-101
优雅和不羁相融合
全新造型
棱角后跟设计，彰显大胆醒目的现代审美。通过一种全新的建筑式语言，呈现现代审美和原汁原味。
可视级别舒适
Zoom X 泡棉诞生自一项航天创新技术，从中底窗口可见，带来看得见的舒适穿着体验。
产品细节
- 织物和合成材质组合鞋面
- 不对称 TPU 鞋眼
- 富有建筑特色的 TPU 后跟夹
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
