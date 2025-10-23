Nike Zoom X Vista Grind 女子运动鞋实现叛逆与优雅的新奇碰撞，大体积设计，体现优越性能。这款运动鞋使用 Nike Zoom X 家族的出众泡棉，搭配独特设计，为你带来看得见的舒适穿着体验。

棱角后跟设计，彰显大胆醒目的现代审美。通过一种全新的建筑式语言，呈现现代审美和原汁原味。

Nike Zoom X Vista Grind 女子运动鞋实现叛逆与优雅的新奇碰撞，大体积设计，体现优越性能。这款运动鞋使用 Nike Zoom X 家族的出众泡棉，搭配独特设计，为你带来看得见的舒适穿着体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。