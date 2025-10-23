 
Nike Zoom Air Fire 女子运动鞋 - 浅骨色/珊瑚橙/牛津粉/白色

女子运动鞋

¥899
浅骨色/珊瑚橙/牛津粉/白色
白色/浅柠檬黄/黑/金属银
暗青绿/黑蓝/落日红/明黄
暗甜菜根色/橙色/浅柠檬黄/山峰白

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Air Fire 女子运动鞋的科技感别致外观向高性能跑步鞋的历史致敬；采用丰富纹理和层次感设计，塑就新颖外观。狂野的设计线条结合醒目的 Zoom Air 缓震系统，搭配厚实泡绵中底，塑就舒适脚感，彰显不羁风格。


  • 显示颜色： 浅骨色/珊瑚橙/牛津粉/白色
  • 款式： CW3876-003

Nike Zoom Air Fire

忠于自我，彰显荣耀

Nike Zoom Air Fire 女子运动鞋的科技感别致外观向高性能跑步鞋的历史致敬；采用丰富纹理和层次感设计，塑就新颖外观。狂野的设计线条结合醒目的 Zoom Air 缓震系统，搭配厚实泡绵中底，塑就舒适脚感，彰显不羁风格。

其他细节

  • 多层鞋面采用皮革、织物与合成材质组合制成，塑就出众纹理效果、层次感和透气性
  • 可视 Zoom Air 带来轻盈缓震效果，搭配醒目的 TPU 鞋笼
  • 厚实泡绵中底，塑就顺畅缓震的迈步体验
  • 刺绣细节结合利落覆面，塑就个性外观，彰显荣耀
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 鞋舌提拉设计
  • 泡绵鞋垫
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
