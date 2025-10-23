Nike Zoom Air Fire 女子运动鞋的科技感别致外观向高性能跑步鞋的历史致敬；采用丰富纹理和层次感设计，塑就新颖外观。狂野的设计线条结合醒目的 Zoom Air 缓震系统，搭配厚实泡绵中底，塑就舒适脚感，彰显不羁风格。

Nike Zoom Air Fire 女子运动鞋的科技感别致外观向高性能跑步鞋的历史致敬；采用丰富纹理和层次感设计，塑就新颖外观。狂野的设计线条结合醒目的 Zoom Air 缓震系统，搭配厚实泡绵中底，塑就舒适脚感，彰显不羁风格。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。