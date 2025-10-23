Nike Zoom Air Fire
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Air Fire 女子运动鞋的科技感别致外观向高性能跑步鞋的历史致敬；采用丰富纹理和层次感设计，塑就新颖外观。狂野的设计线条结合醒目的 Zoom Air 缓震系统，搭配厚实泡绵中底，塑就舒适脚感，彰显不羁风格。
- 显示颜色： 浅骨色/珊瑚橙/牛津粉/白色
- 款式： CW3876-003
忠于自我，彰显荣耀
其他细节
- 多层鞋面采用皮革、织物与合成材质组合制成，塑就出众纹理效果、层次感和透气性
- 可视 Zoom Air 带来轻盈缓震效果，搭配醒目的 TPU 鞋笼
- 厚实泡绵中底，塑就顺畅缓震的迈步体验
- 刺绣细节结合利落覆面，塑就个性外观，彰显荣耀
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 鞋舌提拉设计
- 泡绵鞋垫
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅骨色/珊瑚橙/牛津粉/白色
- 款式： CW3876-003
