Nike Zoom Court Lite 3
女子网球鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
乍看之下，Nike Zoom Court Lite 3 女子网球鞋的外观与经典网球鞋相似。仔细观察，你会发现其实不然。弹力十足的 Zoom Air 缓震配置，搭配抓地力出众的外底和舒适非凡的加垫鞋口，缔造出众性能，助你成就个人佳绩。
- 显示颜色： 帆白/奶油桃红/沙堆白
- 款式： DH1042-104
Nike Zoom Court Lite 3
¥499
专为现代球场打造
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合鞋面，舒适耐穿
- 鞋面融入网眼布，带来非凡透气性
- 前足搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就出众回弹性能
- 匠心外底经久耐穿，铸就出色抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
