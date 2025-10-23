乍看之下，Nike Zoom Court Lite 3 女子网球鞋的外观与经典网球鞋相似。仔细观察，你会发现其实不然。弹力十足的 Zoom Air 缓震配置，搭配抓地力出众的外底和舒适非凡的加垫鞋口，缔造出众性能，助你成就个人佳绩。

