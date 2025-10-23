 
Nike Zoom Court Lite 3 女子网球鞋 - 帆白/奶油桃红/沙堆白

Nike Zoom Court Lite 3

女子网球鞋

售罄：

此配色当前无货

乍看之下，Nike Zoom Court Lite 3 女子网球鞋的外观与经典网球鞋相似。仔细观察，你会发现其实不然。弹力十足的 Zoom Air 缓震配置，搭配抓地力出众的外底和舒适非凡的加垫鞋口，缔造出众性能，助你成就个人佳绩。


  • 显示颜色： 帆白/奶油桃红/沙堆白
  • 款式： DH1042-104

Nike Zoom Court Lite 3

专为现代球场打造

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面，舒适耐穿
  • 鞋面融入网眼布，带来非凡透气性
  • 前足搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就出众回弹性能
  • 匠心外底经久耐穿，铸就出色抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
