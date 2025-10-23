 
Nike Zoom Flight (GS) 大童篮球童鞋 - 白色/尊贵翡翠绿/黑/闪电深红

Nike Zoom Flight (GS)

大童篮球童鞋

¥569

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Flight (GS) 大童篮球童鞋，提升比赛表现。经典 Zoom Air 技术专为儿童设计，缔造回弹迈步体验。双重便捷固定带设计，实现透气效果，助你自信称霸球场。未来由你主宰。


  • 显示颜色： 白色/尊贵翡翠绿/黑/闪电深红
  • 款式： CK0787-101

比赛表现跃升新高度

酷炫非凡

易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，助你在比赛升温之际保持凉爽舒适。

锁定贴合

双重可调节固定带设计，稳固锁定，助你自由畅动，全力以赴。

出众缓震

Zoom Air 缓震配置，塑就回弹性能。柔软泡绵结合出色贴地感设计，专为儿童成长中的双足打造。

强劲抓地

全掌橡胶鞋底具备出色性能，在奔跑、切入和转向时提供非凡抓地力。

产品细节

  • 后跟提拉设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。