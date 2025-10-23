Nike Zoom Flight (GS)
大童篮球童鞋
¥569
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Flight (GS) 大童篮球童鞋，提升比赛表现。经典 Zoom Air 技术专为儿童设计，缔造回弹迈步体验。双重便捷固定带设计，实现透气效果，助你自信称霸球场。未来由你主宰。
- 显示颜色： 白色/尊贵翡翠绿/黑/闪电深红
- 款式： CK0787-101
Nike Zoom Flight (GS)
¥569
比赛表现跃升新高度
Nike Zoom Flight (GS) 大童篮球童鞋，提升比赛表现。经典 Zoom Air 技术专为儿童设计，缔造回弹迈步体验。双重便捷固定带设计，实现透气效果，助你自信称霸球场。未来由你主宰。
酷炫非凡
易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，助你在比赛升温之际保持凉爽舒适。
锁定贴合
双重可调节固定带设计，稳固锁定，助你自由畅动，全力以赴。
出众缓震
Zoom Air 缓震配置，塑就回弹性能。柔软泡绵结合出色贴地感设计，专为儿童成长中的双足打造。
强劲抓地
全掌橡胶鞋底具备出色性能，在奔跑、切入和转向时提供非凡抓地力。
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/尊贵翡翠绿/黑/闪电深红
- 款式： CK0787-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。