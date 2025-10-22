 
Nike Zoom Fly 3 女子跑步鞋 - 白色/浅北极粉/黑/红古铜

Nike Zoom Fly 3

女子跑步鞋

¥1,169

售罄：

此配色当前无货

从 Vaporfly 汲取灵感，Nike Zoom Fly 3 女子跑步鞋为长距离跑者打造比赛日所需的出众舒适和耐穿体验。碳纤维板和出众回弹的缓震配置提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。

  • 显示颜色： 白色/浅北极粉/黑/红古铜
  • 款式： AT8241-103


  • 显示颜色： 白色/浅北极粉/黑/红古铜
  • 款式： AT8241-103

Nike Zoom Fly 3

¥1,169

穿上跑步鞋，激发雷霆之势

从 Vaporfly 汲取灵感，Nike Zoom Fly 3 女子跑步鞋为长距离跑者打造比赛日所需的出众舒适和耐穿体验。碳纤维板和出众回弹的缓震配置提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。

全掌型缓震配置

全掌型 Nike React 中底，缓震减冲；泡绵轻盈耐穿，打造顺畅平稳的迈步体验。

利落造型，迅疾体验

半透明鞋面打造干练外形，内衬和低帮鞋口设计契合足型，适合竞速穿着。

斜角设计

后跟角度远离脚踝，减轻跟腱压力。

灵动脚感

中底内置碳纤维板可根据步伐伸展收缩，让步伐柔韧灵活。

其他细节

  • 足弓板带可减轻脚面压力
  • 外底在前足和后跟部位采用橡胶材质，提升耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 白色/浅北极粉/黑/红古铜
  • 款式： AT8241-103

