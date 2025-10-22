Nike Zoom Fly 3
女子跑步鞋
¥1,169
售罄：
此配色当前无货
从 Vaporfly 汲取灵感，Nike Zoom Fly 3 女子跑步鞋为长距离跑者打造比赛日所需的出众舒适和耐穿体验。碳纤维板和出众回弹的缓震配置提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。
- 显示颜色： 白色/浅北极粉/黑/红古铜
- 款式： AT8241-103
Nike Zoom Fly 3
¥1,169
穿上跑步鞋，激发雷霆之势
从 Vaporfly 汲取灵感，Nike Zoom Fly 3 女子跑步鞋为长距离跑者打造比赛日所需的出众舒适和耐穿体验。碳纤维板和出众回弹的缓震配置提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。
全掌型缓震配置
全掌型 Nike React 中底，缓震减冲；泡绵轻盈耐穿，打造顺畅平稳的迈步体验。
利落造型，迅疾体验
半透明鞋面打造干练外形，内衬和低帮鞋口设计契合足型，适合竞速穿着。
斜角设计
后跟角度远离脚踝，减轻跟腱压力。
灵动脚感
中底内置碳纤维板可根据步伐伸展收缩，让步伐柔韧灵活。
其他细节
- 足弓板带可减轻脚面压力
- 外底在前足和后跟部位采用橡胶材质，提升耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/浅北极粉/黑/红古铜
- 款式： AT8241-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。