从 Vaporfly 汲取设计灵感，Zoom Fly 3 PRM HAKONE 男子跑步鞋为长距离跑者提供比赛日所需的出众舒适度和耐穿性。碳纤维板提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。


穿上跑步鞋，激发雷霆之势

从 Vaporfly 汲取设计灵感，Zoom Fly 3 PRM HAKONE 男子跑步鞋为长距离跑者提供比赛日所需的出众舒适度和耐穿性。碳纤维板提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。

全掌型缓震配置

全掌型 Nike React 中底，缓震减冲，响应灵敏；泡棉轻盈耐穿，打造顺畅平稳的迈步体验。

利落造型，迅疾体验

透明鞋面打造干练外形，内衬和低帮设计契合足型，适合竞速穿着。

其他细节

  • 鞋带上的足弓板带可减轻脚鞋面压力
  • 后跟呈弧形远离脚踝，减轻跟腱压力
  • 前足区和后跟外底采用高耐用橡胶，增强耐穿性
  • 中底内的碳纤维板可根据步伐伸展收缩，让每一步更柔韧灵活

产品细节

  • 显示颜色： 海神绿/暗宝蓝/极光绿/橙红
  • 款式： CD4570-300

