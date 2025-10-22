Zoom Fly 3 PRM HAKONE
男子跑步鞋
¥1,169
售罄：
此配色当前无货
从 Vaporfly 汲取设计灵感，Zoom Fly 3 PRM HAKONE 男子跑步鞋为长距离跑者提供比赛日所需的出众舒适度和耐穿性。碳纤维板提供强劲动力，助你一路向前，体验畅跑乐趣。
- 显示颜色： 海神绿/暗宝蓝/极光绿/橙红
- 款式： CD4570-300
Zoom Fly 3 PRM HAKONE
穿上跑步鞋，激发雷霆之势
全掌型缓震配置
全掌型 Nike React 中底，缓震减冲，响应灵敏；泡棉轻盈耐穿，打造顺畅平稳的迈步体验。
利落造型，迅疾体验
透明鞋面打造干练外形，内衬和低帮设计契合足型，适合竞速穿着。
其他细节
- 鞋带上的足弓板带可减轻脚鞋面压力
- 后跟呈弧形远离脚踝，减轻跟腱压力
- 前足区和后跟外底采用高耐用橡胶，增强耐穿性
- 中底内的碳纤维板可根据步伐伸展收缩，让每一步更柔韧灵活
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
