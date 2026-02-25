Nike Zoom Fly 6
女子公路竞速跑步鞋
22% 折让
上脚 Nike Zoom Fly 6 女子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡绵为步伐提供出色能量回馈；碳纤维板 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
- 显示颜色： 脉冲柠檬黄绿/荧光冰黄/超级紫罗兰色/耀眼靛紫
- 款式： FN8455-800
Nike Zoom Fly 6
其他细节
- 非凡轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为步伐提供出色的能量回馈
- 全掌型碳纤维板 Flyplate，有助打造出色推进感和运动表现
- 外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑
产品细节
- 单鞋重量：约 214 克（女码 39 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
