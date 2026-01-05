 
Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋 - 沙漠卡其/君王/亮深红/洞穴石色

Nike Zoom Fly 6

男子公路竞速跑步鞋

10% 折让

Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/君王/亮深红/洞穴石色
  • 款式： IM6678-228

Nike Zoom Fly 6

10% 折让

Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。

轻盈泡绵

轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为步伐提供出色的能量回馈。

全掌型碳纤维 Flyplate

全掌型碳纤维 Flyplate，有助打造出众推进感和运动表现。

抓地外底

外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。

产品细节

  • 单鞋重量：约 265 克（男码 44 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 沙漠卡其/君王/亮深红/洞穴石色
  • 款式： IM6678-228

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。