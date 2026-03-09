Nike Zoom Fly 6
男子公路竞速跑步鞋
11% 折让
Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
- 显示颜色： 沙漠卡其/君王/亮深红/洞穴石色
- 款式： IM6678-228
Nike Zoom Fly 6
11% 折让
Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
轻盈泡绵
轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为步伐提供出色的能量回馈。
全掌型碳纤维 Flyplate
全掌型碳纤维 Flyplate，有助打造出众推进感和运动表现。
抓地外底
外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。
产品细节
- 单鞋重量：约 265 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 沙漠卡其/君王/亮深红/洞穴石色
- 款式： IM6678-228
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。