Nike Zoom Fly 6

男子公路竞速跑步鞋

¥999

上脚 Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡绵为步伐提供出色能量回馈；碳纤维板助你加速冲刺，向终点迈进。

  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/白色
  • 款式： FN8454-001

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