Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格女子公路竞速跑步鞋采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/波斯紫/火焰粉/惊喜绿
- 款式： IM6367-600
Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格女子公路竞速跑步鞋采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
设计揭秘
埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，鞋款设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。精选配色的灵感源于他的家族，设计感耐克勾标志象征着团队的力量。“No Human is Limited”（人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。
轻盈泡绵
轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为步伐提供出色的能量回馈。
全掌型碳纤维 Flyplate
全掌型碳纤维 Flyplate，有助打造出众推进感和运动表现。
抓地外底
外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。
产品细节
- 单鞋重量：约 214 克（女码 39 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
