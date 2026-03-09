 
Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格女子公路竞速跑步鞋 - 砂岩灰粉/波斯紫/火焰粉/惊喜绿

Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge"

基普乔格女子公路竞速跑步鞋

12% 折让

Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格女子公路竞速跑步鞋采用回弹泡绵结合碳纤维板，铸就强劲推进感，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，搭载出众回弹的 ZoomX 缓震配置，在迈步时提供出色能量回馈。碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/波斯紫/火焰粉/惊喜绿
  • 款式： IM6367-600

设计揭秘

埃鲁德·基普乔格曾说实现梦想不是靠孤军奋战，因此，鞋款设计融入了他那种以社群为基础的团结精神。精选配色的灵感源于他的家族，设计感耐克勾标志象征着团队的力量。“No Human is Limited”（人类没有极限），旨在向支持系统赋予你的无限可能致敬。

轻盈泡绵

轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为步伐提供出色的能量回馈。

 全掌型碳纤维 Flyplate

 全掌型碳纤维 Flyplate，有助打造出众推进感和运动表现。

抓地外底

外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。

产品细节

  • 单鞋重量：约 214 克（女码 39 码）
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
