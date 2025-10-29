上脚 Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡绵提供出色能量回馈；碳纤维板助你加速冲刺，向终点迈进。

每当有人跟随埃鲁德·基普乔格训练时，他们都可以在他的训练营种下一棵树，以象征自己的成长。红色设计，旨在致敬训练时附着在鞋上的肯尼亚尘土。图案设计灵感源自非洲树木，呈现别致外观。

上脚 Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡绵提供出色能量回馈；碳纤维板助你加速冲刺，向终点迈进。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

