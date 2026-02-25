Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge"
基普乔格男子公路竞速跑步鞋
22% 折让
上脚 Nike Zoom Fly 6 "Eliud Kipchoge" 基普乔格男子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡绵提供出色能量回馈；碳纤维板助你加速冲刺，向终点迈进。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/波斯紫/火焰粉/惊喜绿
- 款式： HJ7038-600
持续成长
每当有人跟随埃鲁德·基普乔格训练时，他们都可以在他的训练营种下一棵树，以象征自己的成长。红色设计，旨在致敬训练时附着在鞋上的肯尼亚尘土。图案设计灵感源自非洲树木，呈现别致外观。
其他细节
- 轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，提供出色的能量回馈
- 全掌型碳纤维板，有助提升支撑效果和运动表现
- 外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑
产品细节
- 单鞋重量：约 265 克（男码 44 码）
- 织物鞋面
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
