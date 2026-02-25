 
Nike Zoom Fly 6 Glam 男子公路跑步鞋 - 暗蓝黑/赛车蓝/上升翠绿/黑

Nike Zoom Fly 6 Glam

男子公路跑步鞋

22% 折让

Nike Zoom Fly 6 Glam 男子公路跑步鞋以大胆明亮的配色设计，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡棉为步伐提供出色能量回馈；碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。


  • 显示颜色： 暗蓝黑/赛车蓝/上升翠绿/黑
  • 款式： IO9572-400

出众回弹，迅疾表现

非凡轻盈回弹的 ZoomX 泡棉，为步伐提供出色的能量回馈。

碳纤维 Flyplate

全掌型碳纤维板，有助打造出众推进感和运动表现。

抓地外底

外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

