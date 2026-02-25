Nike Zoom Fly 6 Glam
男子公路跑步鞋
22% 折让
Nike Zoom Fly 6 Glam 男子公路跑步鞋以大胆明亮的配色设计，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡棉为步伐提供出色能量回馈；碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
- 显示颜色： 暗蓝黑/赛车蓝/上升翠绿/黑
- 款式： IO9572-400
Nike Zoom Fly 6 Glam
22% 折让
Nike Zoom Fly 6 Glam 男子公路跑步鞋以大胆明亮的配色设计，助你一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡棉为步伐提供出色能量回馈；碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。
出众回弹，迅疾表现
非凡轻盈回弹的 ZoomX 泡棉，为步伐提供出色的能量回馈。
碳纤维 Flyplate
全掌型碳纤维板，有助打造出众推进感和运动表现。
抓地外底
外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗蓝黑/赛车蓝/上升翠绿/黑
- 款式： IO9572-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。